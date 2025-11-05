Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025

В Госдуме предложили учредить грантовый конкурс для студентов

Депутат Лантратова предложила учредить конкурс имени Минина и Пожарского

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Госдуме предложили учредить стипендию и грантовый конкурс имени К. Минина и Д. Пожарского в качестве пилотного проекта. Идею изложила в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

По замыслу депутата, стипендия будет присуждаться студентам очной формы обучения вузов и колледжей, которые показывают академические успехи и демонстрируют достижения в научной, волонтерской или просветительской деятельности. Особое внимание будет уделено учащимся, реализующим проекты, направленные на укрепление гражданской идентичности, сохранение исторической памяти и вовлечение молодежи в общественную жизнь.

Победителям конкурса за лучшие межнациональные и межконфессиональные студенческие проекты Лантратова предлагает предоставлять гранты в размере от 200 до 500 тыс. рублей. Кроме того, парламентарий считает необходимым заложить механизмы постгрантового сопровождения и интеграции успешных практик в региональные программы, что, по ее словам, должно стимулировать активность молодежи в сфере профилактики ксенофобии и укрепления гражданской ответственности.

Ранее Лантратова заявила, что в стране нужно учредить звание «Ветеран труда Крайнего Севера». Она направила письмо с предложением министру труда Антону Котякову. Инициатива позволит северянам, которые много лет трудились в суровых условиях, воспользоваться поддержкой, даже если они решат уехать после выхода на пенсию в регионы с более мягким климатом.

