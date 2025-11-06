Стало известно, что делали сотрудники ТЦК с водителем Анджелины Джоли

Задержанный сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования — украинский аналог военкомата) водитель из кортежа голливудской актрисы Анджелины Джоли только недавно был выпущен из подвала, в котором его насильно удерживали, сообщает «Киев 24» со ссылкой на скриншоты переписки, опубликованные другом арестованного. При этом он продолжает находиться в ТЦК и готовится к мобилизации.

Канал пишет, что задержанного зовут Дмитрий Пищиков и его задержали под предлогом отсутствия нужных документов. В ТЦК заявили, что он является офицером запаса, не имеет противопоказаний и подлежит мобилизации. При этом друг Пищикова уверяет, что тот имел при себе не только необходимые документы, но даже заключение врачебной комиссии о его непригодности. Отмечается, что сам Пищиков активно помогал Вооруженным силам Украины, отправляя войскам крупные суммы. Однако это не спасло его от мобилизации.

До этого стало известно, что Джоли посетила Николаевский территориальный центр комплектования из-за мобилизации ее водителя. На блокпосту при въезде в Южноукраинск остановили два джипа, включая автомобиль актрисы. У мужчины в одном из джипов были проблемы с документами. Он заявил, что сопровождает важного человека, но его забрали в ТЦК. Джоли лично отправилась в центр, чтобы прояснить ситуацию.