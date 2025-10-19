Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 18:19

На Украине сравнили учебные центры для ВСУ с тюрьмой

Украинцы жалуются на антисанитарию, туберкулез и тесноту в учебных центрах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Украинские военнослужащие сталкиваются с нечеловеческими условиями в учебных центрах, пишет издание «Страна.ua». Так, бойцы вынуждены ютиться в тесных подвалах среди больных туберкулезом, имея доступ к душу всего два раза в неделю и туалет без необходимых средств гигиены.

Военнослужащие также жалуются на строгие ограничения: телефоны выдают редко, а попытки дезертирства жестко пресекаются. Тех, кого ловят, избивают и возвращают обратно.

Доступ к врачу ограничивается одним визитом в две-три недели, несмотря на тяжелое состояние некоторых бойцов. Ряд командиров ВСУ, по данным издания, связывают неудачи на передовой с неэффективной подготовкой личного состава.

Ранее в городе Мукачево мужчина выпрыгнул из окна ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата). Пострадавшего госпитализировали с переломами ног.

До этого Тернопольский территориальный центр комплектования начал задействовать боевые подразделения для проведения мобилизационных мероприятий. Данное решение объясняется необходимостью применения новых подходов к процессу оповещения граждан, подлежащих призыву.

ВСУ
дезертирство
происшествия
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Умерла победившая лейкемию французская актриса
Российская телеведущая получила миллионный счет за услуги ЖКХ
Трамп назвал Обаму угрозой демократии и обвинил в шпионаже
«Я не столь богат»: Киркоров о своем фееричном гардеробе
«Я благодарен»: Крикоров о скандальном интервью Пугачевой
Умер главный тренер ФК «Аврора» Баткин
Командир элитного подразделения ХАМАС погиб при авиаударе ЦАХАЛ
Новая операция «Труба»? Как ВС России штурмовали Новомихайловку: детали
OnlyFans-модель получает $200 за видео со своими метеоризмами
Зеленский просил включить Украину в переговоры США и России в Будапеште
Водонаева пожаловалась на миллионные счета за ЖКХ
Москвичей предупредили об ограничении движения на юго-западе
В Новгородской области произошло смертельное ДТП
Найдены вещи грабителей Лувра
Российский танкист вызвал огонь противника на себя ради спасения отца
Трамп пообещал не уничтожать Китай торговыми пошлинами
Михаил Ефремов вернется к съемкам в кино
В ограблении Лувра заподозрили иностранцев
Названы интересные тонкости трудового законодательства
Авария унесла жизнь трехлетнего малыша
Дальше
Самое популярное
Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог
Общество

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.