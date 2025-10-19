На Украине сравнили учебные центры для ВСУ с тюрьмой

Украинские военнослужащие сталкиваются с нечеловеческими условиями в учебных центрах, пишет издание «Страна.ua». Так, бойцы вынуждены ютиться в тесных подвалах среди больных туберкулезом, имея доступ к душу всего два раза в неделю и туалет без необходимых средств гигиены.

Военнослужащие также жалуются на строгие ограничения: телефоны выдают редко, а попытки дезертирства жестко пресекаются. Тех, кого ловят, избивают и возвращают обратно.

Доступ к врачу ограничивается одним визитом в две-три недели, несмотря на тяжелое состояние некоторых бойцов. Ряд командиров ВСУ, по данным издания, связывают неудачи на передовой с неэффективной подготовкой личного состава.

Ранее в городе Мукачево мужчина выпрыгнул из окна ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата). Пострадавшего госпитализировали с переломами ног.

До этого Тернопольский территориальный центр комплектования начал задействовать боевые подразделения для проведения мобилизационных мероприятий. Данное решение объясняется необходимостью применения новых подходов к процессу оповещения граждан, подлежащих призыву.