Командир роты украинской 117-й бригады теробороны дезертировал и бросил подчиненных под Ямполем в ДНР, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Отмечается, что он сделал это не в первый раз.

По данным радиоперехватов, командир роты 117-й бригады теробороны ВСУ дезертировал из-под Ямполя. Оказывается, этот ротный так делает постоянно — отстраняется от управления и пропадает с поля боя, когда чувствует, что запахло жареным, — рассказали агентству.

Ранее военно-гражданская администрация Харьковской области зафиксировала многочисленные случаи дезертирства среди украинских военнослужащих. Как заявил на брифинге замглавы ВГА по обороне и безопасности Евгений Лисняк, на одного сотрудника полиции приходится от двух до пяти дезертиров.

Позже в Генпрокуратуре Украины сообщили, что за последний год количество случаев самовольного оставления воинских частей ВСУ вдвое превысило показатель за первые 2,5 года кризиса. Всего с февраля 2022 года было возбуждено почти 290 тысяч уголовных дел по статьям о самовольном оставлении части (СОЧ) и дезертирстве.