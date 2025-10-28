Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 19:36

«Запахло жареным»: командир роты ВСУ дезертировал

В ДНР командир роты ВСУ дезертировал и бросил подчиненных

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Командир роты украинской 117-й бригады теробороны дезертировал и бросил подчиненных под Ямполем в ДНР, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Отмечается, что он сделал это не в первый раз.

По данным радиоперехватов, командир роты 117-й бригады теробороны ВСУ дезертировал из-под Ямполя. Оказывается, этот ротный так делает постоянно — отстраняется от управления и пропадает с поля боя, когда чувствует, что запахло жареным, — рассказали агентству.

Ранее военно-гражданская администрация Харьковской области зафиксировала многочисленные случаи дезертирства среди украинских военнослужащих. Как заявил на брифинге замглавы ВГА по обороне и безопасности Евгений Лисняк, на одного сотрудника полиции приходится от двух до пяти дезертиров.

Позже в Генпрокуратуре Украины сообщили, что за последний год количество случаев самовольного оставления воинских частей ВСУ вдвое превысило показатель за первые 2,5 года кризиса. Всего с февраля 2022 года было возбуждено почти 290 тысяч уголовных дел по статьям о самовольном оставлении части (СОЧ) и дезертирстве.

ДНР
ВСУ
дезертиры
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПВО вновь сработала в небе над Москвой
Израильские ВВС нанесли серию авиаударов по Газе
Ученые рассказали, почему иногда полезно смотреть фильмы ужасов
Как приготовить баклажаны, которые не стыдно подать на праздник
Российско-китайский фильм дважды стал лауреатом Пхеньянского кинофестиваля
В российском регионе раскрыли, как жить с ограничениями мобильной Сети
Раскрыта информация о россиянах на Ямайке перед ураганом «Мелисса»
Белоруссия готова к диалогу с ЕС при соблюдении нескольких условий
Хоккеист «Спартака» сообщил о кокаине в допинг-пробе
«Дали свои плоды»: Харламов отреагировал на смерть Мухича
Карл III открыл первый в Великобритании мемориал ЛГБТ-военным
В ХАМАС объяснили отмену передачи останков израильского заложника
Полиция отчиталась о выявленных нарушениях миграции в ДНР
В Севастополе произошел разлив нефтепродуктов после крушения крана
Силы ПВО России за пять часов сбили 15 украинских дронов
Назван новый российский генконсул в Гуанчжоу
Медведев предложил способ увековечивания памяти о бойцах СВО
Минюст включил песню «Розы гибнут на газонах…» в список экстремистских
В МИД России рассказали о тревожных тенденциях в активности НАТО
Медведев заявил о личной связи с Курской областью
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.