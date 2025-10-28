В ДНР будут заочно судить командира ВСУ за расстрел пленных

В ДНР будут заочно судить командира ВСУ за расстрел пленных

Комбата ВСУ подполковника Николая Крикливенко, по чьему приказу расстреляли двух российских военнопленных, будут заочно судить в ДНР, сообщает РИА Новости. Подозреваемый объявлен в международный розыск.

В военной прокуратуре Объединенной группировки войск (сил) утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего командира батальона войсковой части А-4884 вооруженных сил Украины подполковника Николая Крикливенко, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сдавшийся в плен украинский военный Игорь Скубак признался в расстреле двух российских бойцов. О произошедшем он рассказал на допросе. По словам Скубака, выполняя приказ командира роты с позывным Качур, он убил попавших в плен солдат ВС России. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

До этого спасенная жительница населенного пункта Разлив рассказала, что на Южно-Донецком направлении ВСУ расстреляли в селе двоих пленных российских солдат. По ее словам, украинские военные сделали это демонстративно и открыто. Женщина отметила, что убившие пленных жили в соседнем доме. Расстрел проводили на улице, у всех на глазах, добавила она. Минобороны России данную информацию не комментировало.