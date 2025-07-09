Боец ВСУ признался в расстреле попавших в плен российских солдат

Сдавшийся в плен украинский военный Игорь Скубак признался в расстреле двух российских бойцов, сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника в силовых структурах. О произошедшем он рассказал на допросе. По словам Скубака, выполняя приказ командира роты с позывным Качур, он убил попавших в плен солдат ВС России. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

В начале июня в районе Комара в ДНР в плен к военнослужащим 415-го отдельного стрелкового батальона ВСУ попали двое российских солдат, которых по приказу командира роты Крикривенко с позывным Качур расстрелял сдавшийся в плен рядовой Скубак Игорь Сергеевич 1983 года рождения в присутствии старшего группы с позывным Костыль, — сказал собеседник агентства.

Ранее спасенная жительница населенного пункта Разлив рассказала, что на Южно-Донецком направлении ВСУ расстреляли в селе двоих пленных российских солдат. По ее словам, украинские военные сделали это демонстративно и открыто. Женщина отметила, что убившие пленных жили в соседнем доме. Расстрел проводили на улице, у всех на глазах, добавила она. Минобороны России данную информацию не комментировало.