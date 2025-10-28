Силы ПВО России за пять часов сбили 15 украинских дронов

Средства противовоздушной обороны России за пять часов уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Все цели были ликвидированы с 15:00 до 20:00 по московскому времени 28 октября.

28 октября с 15:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь — над территорией Брянской области, три — над территорией Орловской области, по два БПЛА — над территориями Курской и Тульской областей и один — над территорией Калужской области, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 17 украинских беспилотников в ночь на 28 октября над Калужской, Брянской областями и Московским регионом. Больше всего дронов — 13 единиц — было сбито на подлете к Калуге. Информации о разрушениях на земле не поступало.

Позднее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что менее 1% вражеских БПЛА достигают целей при атаках на российские критически важные объекты. По его словам, нефтегазовые компании реализуют максимальные меры защиты, включая инженерные усовершенствования и применение мобильных огневых групп.