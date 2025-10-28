Российско-китайский фильм дважды стал лауреатом Пхеньянского кинофестиваля

Российско-китайский фильм «Красный шелк» дважды стал лауреатом Пхеньянского международного кинофестиваля, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Картина получила приз за лучший фильм и награду за лучшую режиссуру.

«Красный шелк» стал крупнейшим проектом в сфере кино, реализованным совместно Россией и Китаем. В создании фильма участвовала компания «НМГ Кинопрокат», входящая в холдинг «Национальная Медиа Группа».

Блокбастер представляет собой шпионский экшен о событиях 1920-х годов. По сюжету Транссибирский экспресс перевозит через всю Россию секретные документы, от которых зависит судьба мира. Фильм приобрел популярность в России и Китае, а создатели уже начали работу над продолжением.

Ранее в Коломбо с 1 по 4 ноября впервые пройдут «Дни российского кино в Шри-Ланке» на площадке Русского дома. В программу вошли четыре полнометражные картины, включая «Командир» с личным присутствием актера Кирилла Зайцева, и анимационный фильм «Формула воды» — отдельный показ был приурочен к 80-летию Победы.