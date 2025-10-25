Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 11:56

В столице островного государства впервые пройдут «Дни российского кино»

«Дни российского кино в Шри-Ланке» пройдут в Русском Доме с 1 по 4 ноября

Фото: Россотрудничество

В Коломбо с 1 по 4 ноября впервые пройдут «Дни российского кино в Шри-Ланке», пишет ТАСС. Площадкой станет Русский Дом в столице страны. В афише заявлены четыре новые полнометражные картины и один анимационный фильм.

Откроет программу фильм «Командир». Его лично представит исполнитель главной роли, актер театра и кино, лауреат Национальной кинопремии «Золотой орел» Кирилл Зайцев. Отдельный кинопоказ приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Зрители увидят картину «Группа крови».

Кроме того, в рамках фестиваля покажут фильм «Медный всадник России». В программу включены мультфильм «Формула воды», а также серия мультфильмов и видеороликов лауреатов премии «Экология — дело каждого». Завершатся «Дни российского кино» показом художественной картины «Хитровка. Знак четырех».

Ранее стало известно, что в Москве в тематическом парке «Остров Мечты» откроется выставка XXXX Международного творческого фестиваля «Кубок России по искусству — Ассамблея искусств». Фестиваль будет состоять из трех основных частей: выставочной, конкурсной и образовательной. Открытие запланировано на конец октября.

фильмы
кино
Шри-Ланка
режиссеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дальше
Самое популярное
