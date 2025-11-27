В Севастополе предотвратили теракт у памятника в честь флота России

В Севастополе предотвратили теракт у памятника в честь флота России Жителя Севастополя арестовали за подготовку теракта у Памятного знака

Житель Севастополя планировал устроить теракт у памятного знака в честь 300-летия Российского флота, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу. Им оказался 57-летний уроженец Винницкой области УССР. Он собирался взорвать самодельное взрывное устройство с целью устрашения населения. Мужчину уже поместили под стражу, передает РИА Новости.

Злоумышленник изучил инструкцию по изготовлению СВУ, приобрел необходимые компоненты и собрал радиоуправляемое взрывное устройство осколочно-фугасного действия на основе смесевого взрывчатого вещества, — говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина является сторонником украинской националистической идеологии. Он также собирал информацию о российских военных объектах и последствиях обстрелов со стороны украинской армии, а после размещал ее на проукраинских интернет-ресурсах.

Силовики изъяли СВУ по месту жительства фигуранта, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывных устройств), ч. 1 ст. 30 и ч. 3 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта). Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее в Белгородской области задержали 20-летнего мужчину, который вовлек двух подростков в совершение теракта на железной дороге. Фигуранты подожгли оборудование на станции Старый Оскол.