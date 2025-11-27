День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 ноября 2025 в 08:23

В Севастополе предотвратили теракт у памятника в честь флота России

Жителя Севастополя арестовали за подготовку теракта у Памятного знака

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Житель Севастополя планировал устроить теракт у памятного знака в честь 300-летия Российского флота, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу. Им оказался 57-летний уроженец Винницкой области УССР. Он собирался взорвать самодельное взрывное устройство с целью устрашения населения. Мужчину уже поместили под стражу, передает РИА Новости.

Злоумышленник изучил инструкцию по изготовлению СВУ, приобрел необходимые компоненты и собрал радиоуправляемое взрывное устройство осколочно-фугасного действия на основе смесевого взрывчатого вещества, — говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина является сторонником украинской националистической идеологии. Он также собирал информацию о российских военных объектах и последствиях обстрелов со стороны украинской армии, а после размещал ее на проукраинских интернет-ресурсах.

Силовики изъяли СВУ по месту жительства фигуранта, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывных устройств), ч. 1 ст. 30 и ч. 3 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта). Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее в Белгородской области задержали 20-летнего мужчину, который вовлек двух подростков в совершение теракта на железной дороге. Фигуранты подожгли оборудование на станции Старый Оскол.

Крым
Севастополь
теракты
взрывы
аресты
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Известные российские спортсмены оказались в базе «Миротворца»
ВСУ предприняли атаку на Тульскую область
Водопровод на даче своими руками: круглогодичный комфорт быстро и недорого
Украина договорилась о расширенном финансировании от МВФ
«Катастрофическое положение»: Украина обсуждает эвакуацию из Киева и Одессы
В ЕС хотят разобрать железную дорогу в Россию
Почти 120 БПЛА атаковали 11 российских регионов ночью
Путин прибыл на заседание ОДКБ в Бишкеке
Французское суфле, которое всегда поднимается! Десерт «Облачко» за 15 минут
Как выбрать дворники по марке автомобиля: типы креплений и рейтинг лучших
«Нужно просто наслаждаться жизнью»: психологи о секретах хорошей матери
Появились новые детали беспорядков в аэропорту Махачкалы в 2023 году
Стало известно, на чем настаивал Дрисколл во время разговора с европейцами
Почти сотню счетов нашли у родственников рекордсмена-взяточника из МВД
Отступление ВСУ на важном направлении превратилось в хаос
Еврокомиссия направит финансовую помощь Прибалтике
Секрет идеальной закуски: нежнейшие шарики с перцем и сыром
«Спешат реализовать»: стало известно о плане ФРГ на случай конфликта с РФ
Военэксперт назвал населенный пункт, который скоро освободят ВС России
В Севастополе предотвратили теракт у памятника в честь флота России
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной
Общество

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.