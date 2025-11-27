Еврокомиссия направит финансовую помощь Прибалтике

Еврокомиссия в 2026 году направит финансовую помощь странам Прибалтики, пострадавшим из-за санкций против РФ, сообщила газета Politico. Из-за антироссийских ограничений там произошел спад в сфере туризма и инвестиций. Наряду с Прибалтикой, ЕК предоставит средства и Финляндии.

Европейская комиссия в следующем году предоставит финансовую помощь странам Прибалтики, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что оставшийся без российских туристов аэропорт Лаппеенранта в Финляндии грядущей зимой не станет регулярно убирать снег со взлетно-посадочной полосы. Терминал открывается лишь на 2,5 часа в будние дни ради работы местного ресторана. При этом бизнес на востоке Финляндии, ориентированный в основном на туристов, пришел в упадок после закрытия границы с Россией.

До этого премьер-министр Финляндии Петтери Орпо обратился к Евросоюзу с просьбой предоставить финансовую помощь для поддержки регионов, расположенных у границы с Россией. По словам главы правительства, они пострадали экономически якобы из-за действий Москвы.