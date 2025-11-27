Погоня за грабителем в метро Москвы попала на видео Москвич задержал грабителя в метро и попал на видео

Пассажир московского метро задержал грабителя, укравшего телефон у женщины, сообщил Telegram-канал «112». Злоумышленник вытащил устройство из сумки и попытался скрыться, однако один из очевидцев преследовал его и удерживал до приезда полиции.

Потерпевшая также участвовала в погоне, но упала, не успев догнать подозреваемого. Телефон изъяли и вернули владелице. В отношении задержанного возбудили дело по статье о грабеже.

Ранее на Сахалине задержали подозреваемого в ограблениях магазинов и кафе. Он прятался в закрывающихся заведениях под столом или в туалете. Мужчина ждал, пока персонал уйдет, и вытаскивал деньги из касс: 50 тыс. из кафе, 33 тыс. из хозяйственного магазина и еще 20 тыс. из алкомаркета, куда он пробрался, взломав дверь монтировкой.

В Хабаровском крае до этого был задержан житель Комсомольска-на-Амуре, который полгода грабил пункт выдачи, где работал. Он похитил более 260 тыс. рублей из кассового аппарата. Преступник тратил украденные деньги на онлайн-игры. Подозреваемый признал свою вину и возместил ущерб.