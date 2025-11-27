Экс-советник Пентагона указал на просчеты НАТО в отношениях с Россией

НАТО упустила возможность конструктивного взаимодействия с Россией, которая сейчас превосходит военный потенциал европейских стран Альянса, заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works экс-советник Пентагона Дэвид Пайн. По его словам, расширение Блока и вовлечение постсоветских государств стали стратегической ошибкой: Альянс мог бы сотрудничать с Россией «в экономическом плане» и, возможно, в вопросах безопасности.

Европейские лидеры понимают, что им не по силам сравниться с Россией. Ведь Россия тратит на свои военные нужды больше, чем все 30 европейских стран НАТО, вместе взятые, по паритету покупательной способности. Они могли бы превзойти по производству тяжелой артиллерии всю вместе взятую НАТО примерно в четыре раза. <…> Так что Европа пытается ремилитаризовать и перестроить свою промышленность, — сказал аналитик.

Ранее сообщалось, что Германия разработала план на случай прямой конфронтации с Россией под названием OPLAN DEU, который включает переброску 800 тыс. военных НАТО на предполагаемую линию фронта на востоке. По территории ФРГ она проходить не будет. Сама Германия в рамках плана станет именно плацдармом для переброски сил, уточнил источник.