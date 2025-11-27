День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 ноября 2025 в 09:11

ВСУ предприняли атаку на Тульскую область

Миляев: один беспилотник ВСУ сбили в Тульской области

Средства ПВО сбили один беспилотник ВСУ в Тульской области, заявил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. По его словам, пострадавших и разрушений нет. При этом в регионе еще действует опасность атаки БПЛА.

Сегодня утром подразделения ПВО Минобороны России в небе над Тульской областью уничтожили один украинский беспилотник, — написал Миляев.

Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что фрагменты сбитого беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины повредили пустующее нежилое одноэтажное здание в поселке Тамала. Также были выбиты окна в стоящем рядом многоквартирном доме.

Россия
Тульская область
Дмитрий Миляев
БПЛА
