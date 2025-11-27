«Нужно просто наслаждаться жизнью»: психологи о секретах хорошей матери

Традиционно в последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери. Считается, что быть мамой — целая наука. По каким причинам чаще всего происходят конфликты родителей с детьми, как предупредить охлаждение отношений между ними и почему матери важно заботиться о себе — в материале NEWS.ru.

Как быть хорошей матерью для своих детей

Работу над отношениями с ребенком нужно начинать с момента его рождения, рассказала NEWS.ru детский психолог Ирина Таранова. А если на каком-то этапе произошел сбой — возникли недопонимание, агрессия, злость или стресс, — нужно решать конфликты сразу же. Если не сделать этого вовремя, ссоры могут перерасти в настоящее противостояние поколений.

«Для начала можно попробовать просто поговорить с ребенком, обсудить, что происходит, и попробовать договориться», — посоветовала Таранова.

Любящей маме необходимо понимать, что творится с ребенком, и помогать ему преодолевать возрастные кризисы, продолжила она. Если вы не понимаете, как это сделать самостоятельно, стоит прибегнуть к помощи сторонних специалистов, например детских или подростковых психологов: они помогут «перевести» то, что хотят сказать дети, на язык взрослого.

Почему ребенок — зеркало своих родителей

Нужно помнить, что все происходящее с матерями сказывается на эмоциональном состоянии детей, поэтому взрослым следует следить за своим самочувствием, заметила в беседе с NEWS.ru психолог Эльвира Жданова. По ее словам, прежде всего нужно помнить, что ребенок — это самостоятельная личность. Не стоит проецировать на него свои нереализованные ожидания и детские травмы, напомнила она.

«Все, что вы посадите в своих детей, неизвестно, в каком виде вырастет. Помните, что ребенок — это отражение родителя. Ругаясь на него матом, не удивляйтесь, что он будет вам отвечать тем же. Если вы применяете к нему силу, не спрашивая, чего он хочет, то и это поведение может стать для него нормальным. В будущем он может так же огрызаться», — заметила специалист.

Какие простые упражнения помогут наладить отношения с ребенком

В случаях конфликтных ситуаций с ребенком любой матери первым делом нужно успокоиться. Для этого рекомендуется устойчиво встать, почувствовать равновесие и глубоко подышать, посоветовала NEWS.ru психолог Наталья Наумова. По ее словам, если вы сидите — нужно почувствовать под собой опору.

«Важно понять, что вы чувствуете, далее сконцентрироваться на ребенке, внимательно его слушать, замечать, чем он недоволен, почему кричит, что с ним происходит», — поделилась специалист.

Есть замечательный способ под названием «банк воспоминаний», рассказала NEWS.ru психолог, нейробиолог Мария Овчарова. Когда с ребенком становится тяжело, нужно «доставать» из общей памяти самые светлые моменты, пережитые вместе.

«Можно сделать специальную коробочку с фотографиями, билетиками из кино или другими памятными мелочами, которые вызывают улыбку. В такие моменты проще вспомнить о любви и легче искать выход из ситуации», — говорит Овчарова.

Еще один метод называют «техника медвежонка», продолжила эксперт. Представим, что мама и дочка ругаются из-за разбросанных игрушек. Вместо крика маме следует взять в руки плюшевого мишку и начать ему рассказывать: «Я так расстраиваюсь, когда прихожу в комнату и вижу разбросанные игрушки, я переживаю, что мой ребенок наступит и поранит ножку. А еще мне обидно за мое зря потраченное время: я ведь стараюсь, чтобы было чисто и уютно».

«Суть в том, что игрушка становится таким эмоциональным громоотводом. Наблюдая за мамой, ребенок начинает лучше понимать ее чувства, но без ощущения давления. Получается безопасный разговор, помогающий решить конфликт и укрепить связь между мамой и ребенком», — сказала психолог.

Стоит ли полностью отдавать себя детям

Хорошая мать — значит счастливая мать, напомнила в беседе с NEWS.ru Жданова. Во-первых, она должна всегда находить время для себя. Не стоит постоянно концентрироваться на ребенке, который когда-либо все равно вырастет и будет жить самостоятельно.

«Во-вторых, помните, что ваши дети — это другие личности. Не стоит проецировать на них свои ожидания. И в-третьих, помните, что нужно просто наслаждаться жизнью», — посоветовала Жданова.

Что разрушает отношения с ребенком

При стремлении быть хорошей матерью стоит избегать перфекционизма и чрезмерной критики. Также нельзя сравнивать себя с другими матерями, а ребенка — с другими детьми, заметила в беседе с NEWS.ru детский психолог Рената Бахтеева. По ее словам, это ведет к выгоранию, разрушает доверие и самооценку.

«Следует избегать двойных посланий. Например, не стоит требовать: „Говори правду!“, а затем наказывать за искренний ответ. Отношения также разрушают эмоциональные манипуляции. А фразы вроде „Если ты меня любишь, то…“ вредят психике ребенка», — раскрыла психолог.

Можно ли избежать конфликтов с детьми

Сегодня бытовые недопонимания с детьми чаще всего происходят из-за бесконтрольного использования гаджетов, плохой учебы или нежелания выполнять домашние обязанности, продолжила Таранова.

«Ссоры неизбежны на любом этапе развития. Если они происходят в подростковый период, когда дети стали более активными, то это нормально. Как раз в это время теряется авторитет взрослого, у детей появляется автономия от родителей и ощущение свободы», — резюмировала психолог.

