Названы простые способы, как поднять настроение поздней осенью

Простые упражнения могут помочь взбодриться поздней осенью, считает психолог Эльвира Жданова. Так, в беседе с NEWS.ru эксперт посоветовала потирать уши, пока они не начнут «гореть», или поднимать руки вверх и трясти ими. Специалист отметила, что такие практики можно осуществлять даже в офисе.

В офисе сделайте массаж ушей. В них много активных точек, которые стимулируют бодрость. Нужно «разогреть» уши так, чтобы они начали «гореть». Еще бодрость приходит после того, как вы поднимете вверх руки, потрясете и опустите вниз. Во-первых, от этого будет весело вам и коллегам, а во-вторых, вы взбодритесь, — посоветовала психолог.

По ее словам, также рекомендуется сделать себе массаж кистей. Кроме того, в одежду и интерьер стоит добавлять больше теплых тонов, так как осенью очень важно создать вокруг себя ощущение света и солнечного дня. Жданова добавила, что в этот период необходимо следить за питанием, в частности вводить в рацион витамин D, который образуется под воздействием солнца.

Но самое главное, когда вы просыпаетесь, первым делом обязательно нужно улыбнуться себе и сказать что-то хорошее, — резюмировала эксперт.

Ранее Эльвира Жданова рассказала, что прогулка в лесу, отказ от соцсетей и гаджетов помогут победить осеннюю хандру. Она подчеркнула, что главным правилом борьбы с депрессией являются действия, позволяющие сбросить избыток энергии и переживаний.