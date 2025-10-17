Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 15:17

Психолог раскрыла, как преодолеть постоянное чувство вины

Психолог Наумова: при возникновении чувства вины поможет самоанализ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Людям, страдающим от постоянного чувства вины, может помочь принятие проблемы и внутренняя работа над собой, в том числе самоанализ, заявила «Вечерней Москве» психолог Наталья Наумова. В тяжелые моменты она посоветовала задаваться рядом вопросов.

Что спровоцировало чувство вины? Точно ли я в этом виноват? Как я отреагировал на проблему? Эти внутренние вопросы помогут человеку разобраться и понять, был ли он на самом деле причастен к произошедшему. А дальше уже будет понятно, есть ли необходимость ругать себя за это, — объяснила Наумова.

Если справиться с этим чувством самостоятельно не получилось, лучше обратиться за помощью к психологу. Он поможет понять, почему возникает привычка постоянно себя винить, и подберет эффективные методы для решения проблемы, подытожила эксперт.

Ранее психолог Данил Бережной посоветовал пересмотреть жизненные цели и разобраться в себе после пережитых неудач. По его мнению, важно не обращать внимание на культ успеха в обществе и сделать акцент на своих внутренних потребностях.

