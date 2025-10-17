Психолог дал советы, как справиться с жизненными неудачами Психолог Бережной: после пережитых неудач лучше пересмотреть свои цели на жизнь

После пережитых неудач рекомендуется пересмотреть свои жизненные цели и разобраться в себе, пишет 360.ru со ссылкой на психолога Данила Бережного. По его мнению, важно не обращать внимание на культ успеха в обществе и сделать акцент на своих внутренних потребностях.

Первый шаг — осознанно остановиться и нажать на внутреннюю «паузу». Необходимо сделать глубокий вдох-выдох и дать себе время от одного до трех дней, а возможно, и больше. Второй шаг — беспристрастный анализ. Разберите ситуацию по полочкам. Третий этап — прислушаться к своему видению будущего, — посоветовал Бережной.

Эксперт отметил, что нередко люди привязывают свое счастье к единственной цели. Однако смена курса, по его словам, — это не признак слабости, а акт мудрости. Пересмотр целей и ценностей позволяет человеку сохранить время, силы и энтузиазм, чтобы вложить их в что-то более перспективное.

Ранее психолог Алиса Метелина заявила, что привычка обесценивать себя зачастую формируется в детстве в моменты, когда родители присваивают себе заслуги ребенка. Этой проблеме, по ее словам, подвержены чувствительные и внушаемые личности с эмоциональной неустойчивостью.