27 ноября 2025 в 08:51

Почти сотню счетов нашли у родственников рекордсмена-взяточника из МВД

Более 70 счетов нашли у родных заочно арестованного экс-сотрудника МВД Сатюкова

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Более 70 банковских, лицевых и брокерских счетов нашли у бывшего сотрудника управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий МВД России Георгия Сатюкова, передает ТАСС со ссылкой на судебные документы. Мужчину заочно арестовали по обвинению в получении рекордной в истории ведомства взятки в 5 млрд рублей.

Следователи установили, что денежными средствами и ценными бумагами с этих счетов владел Сатюков и его соучастник Дмитрий Соколов. При этом счета были оформлены на родственников Сатюкова. Так, на его жену было открыто шесть счетов, на брата — 36, а остальные 29 — на отца и мать.

Уголовное дело против Сатюкова возбудили еще в августе 2023 года. Он обвиняется по статье о получении взятки в особо крупном размере. Вторым обвиняемым по этому делу проходит его коллега Соколов, которого считают посредником. Оба фигуранта скрылись от правоохранителей и объявлены в международный розыск.

Ранее в Уфе по делу о взятке взяли под стражу начальника отдела Министерства промышленности и энергетики Башкирии. По версии следствия, чиновник потребовал 100 тыс. рублей за содействие в подписании актов приема-передачи работ. Обвиняемого задержали, когда он получил половину этой суммы.

