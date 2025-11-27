Названо разительное отличие бойцов ВСУ от российских военных Экс-боец ВСУ Боб заявил об отсутствии мотивации у насильно мобилизованных

Насильно мобилизованные украинские военные не имеют мотивации к участию в боевых действиях, заявил бывший боец ВСУ с позывным Боб, сдавшийся в плен под Красноармейском. По его словам, российские военнослужащие, напротив, хорошо понимают цели операции и идут на службу осознанно, пишет ТАСС.

Учитывая, что люди мобилизованы, их загнали палками в армию, то есть мотивации фактически ноль. Большинство не проходили даже срочную службу, — сказал Боб.

Боец добавил, что теперь служит в добровольческом отряде имени Мартына Пушкаря. Он участвует в боях за освобождение Запорожской области вместе с российскими подразделениями.

Обычные люди, которые работали на заводе, взяли оружие, чтобы защитить свои ценности и Россию. Угроза, которая развивалась на Украине, со временем перекочевала бы дальше, — подчеркнул доброволец.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил о случаях открытого неподчинения в украинских воинских частях, развернутых в Харьковской области. По его информации, военнослужащие саботируют распоряжения руководства и отказываются исполнять боевые задания, объясняя это острой нехваткой ресурсов.