22 августа 2025 в 15:01

Жирафов хотят разделить на четыре разных вида из-за разной генетики

Международный союз охраны природы заявил о существовании четырех видов жирафов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жирафов разделили на четыре вида из-за генетических различий, передает MIR24.TV. Отмечается, что Международный союз охраны природы и природных ресурсов планирует официально признать этот факт.

По данным ученых, северный жираф обитает в Уганде, Эфиопии, Кении и Южном Судане. Другой вид — южный жираф распространен в Анголе, Намибии и Южной Африке. Сетчатый жираф встречается в Сомали, Северной Кении и на севере Эфиопии. И, наконец, масайский жираф обитает в Кении, Танзании и Уганде.

Генетические различия между видами ученые связывают с природными преградами, такими как реки, пустыни и густые леса, которые изолировали популяции. В настоящее время на африканском континенте живет около 120 тысяч жирафов, и это остается их единственным естественным местом обитания.

Ранее сообщалось, что самолет с туристами сбил жирафа при приземлении в заповеднике Лева, расположенном в округе Меру в Кении. Среди пострадавших были два члена экипажа и два врача, а также двое людей, находившихся на земле.

животные
Африка
генетики
различия
