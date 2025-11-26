День матери
26 ноября 2025 в 08:31

Зеленскому дали девять лет «строгача» за огромную взятку и лишили звания

В Новосибирске военному Зеленскому дали девять лет за взятку в 1,5 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Однофамильца президента Украины Владимира Зеленского приговорили к девяти годам колонии по делу о взятке, заявили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда. Также мужчину оштрафовали на 1,5 млн рублей и на четыре года лишили права занимать должности в государственных органах.

Суд назначил Зеленскому наказание в виде лишения свободы на срок девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 1,5 млн рублей <...>. Также суд лишил Зеленского воинского звания, — говорится в сообщении.

Следователи установили, что военнослужащий запросил 1,5 млн рублей у некоего гражданина Ш. Взамен Зеленский пообещал предоставить возможность демонтажа одного из зданий вверенного ему в охрану военного городка. После получения первой части взятки мужчину задержали сотрудники ФСБ.

Ранее Telegram-канал Mash Siberia передал, что жену сотрудника мэрии Новосибирска — начальника отдела закупок управления демографической политики Юрия Двойцева — обвинили в крупном мошенничестве. По данным канала, ее подозревают в выкупе и перепродаже квартир для детей-сирот по завышенным ценам.

взятки
суды
Владимир Зеленский
Новосибирск
