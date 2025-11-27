Порционные салаты в бокалах — стильный тренд Нового года-2026

Необычные варианты подачи новогодних салатов помогают превратить классические рецепты в стильные блюда ресторанного уровня. Вместо привычных салатниц используйте прозрачную посуду — она позволяет гостям любоваться красивыми слоями, а хозяйке не беспокоиться о сервировке. Порционная подача решает сразу несколько задач: это гигиенично, элегантно и удобно.
Ингредиенты для салата в бокалах (классический «Мимоза»):
консервированная горбуша или сайра — 1 банка (240 г),
яйца вареные — 4 шт.,
картофель отварной — 2 средних клубня,
морковь отварная — 1 крупная,
лук зеленый — небольшой пучок,
сыр твердых сортов — 100 г,
майонез — 150 г.
Техника подачи
Возьмите высокие стеклянные бокалы для коктейлей, стаканы или небольшие баночки объемом 200-250 мл. Выкладывайте ингредиенты тонкими слоями с помощью ложки или кулинарного шприца: картофель, рыба, лук, яйца, морковь, каждый слой промазывайте майонезом. Верх украсьте тертым сыром и зеленью. Гости смогут насладиться идеальной структурой блюда через прозрачные стенки посуды.
Необычные варианты подачи новогодних салатов в стеклянной посуде — это современное решение для тех, кто ценит эстетику и удобство. Такая презентация подходит для любого салата: от «Оливье» до экзотических композиций с морепродуктами.
