Порционные салаты в бокалах — стильный тренд Нового года-2026

Необычные варианты подачи новогодних салатов помогают превратить классические рецепты в стильные блюда ресторанного уровня. Вместо привычных салатниц используйте прозрачную посуду — она позволяет гостям любоваться красивыми слоями, а хозяйке не беспокоиться о сервировке. Порционная подача решает сразу несколько задач: это гигиенично, элегантно и удобно.

Ингредиенты для салата в бокалах (классический «Мимоза»):

консервированная горбуша или сайра — 1 банка (240 г),

яйца вареные — 4 шт.,

картофель отварной — 2 средних клубня,

морковь отварная — 1 крупная,

лук зеленый — небольшой пучок,

сыр твердых сортов — 100 г,

майонез — 150 г.

Техника подачи

Возьмите высокие стеклянные бокалы для коктейлей, стаканы или небольшие баночки объемом 200-250 мл. Выкладывайте ингредиенты тонкими слоями с помощью ложки или кулинарного шприца: картофель, рыба, лук, яйца, морковь, каждый слой промазывайте майонезом. Верх украсьте тертым сыром и зеленью. Гости смогут насладиться идеальной структурой блюда через прозрачные стенки посуды.

Необычные варианты подачи новогодних салатов в стеклянной посуде — это современное решение для тех, кто ценит эстетику и удобство. Такая презентация подходит для любого салата: от «Оливье» до экзотических композиций с морепродуктами.

