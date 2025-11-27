День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 ноября 2025 в 10:10

Быстрый салат с копченой курицей: рецепт, который стоит попробовать

Быстрый салат с копченой курицей: рецепт, который стоит попробовать Быстрый салат с копченой курицей: рецепт, который стоит попробовать Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Этот быстрый салат с копченой курицей — идеальное решение для загруженных дней. Приготовление займет всего несколько минут, а вкус порадует каждого.

Для салата понадобится: 200 г копченой курицы, 1 большой помидор, 1 свежий огурец, 100 г болгарского перца, 50 г сыра фета, 50 г маслин без косточек и 2 ст. л. оливкового масла. Все овощи нарежьте крупными кусочками, добавьте курицу и сыр, заправьте маслом. Можно слегка посолить по вкусу.

Этот быстрый салат с копченой курицей отлично подойдет как на перекус, так и на полноценный обед. Приятного аппетита и новых кулинарных открытий!

Ранее мы поделились рецептом веганского салата цезарь с тофу.

Читайте также
Порционные салаты в бокалах — стильный тренд Нового года-2026
Семья и жизнь
Порционные салаты в бокалах — стильный тренд Нового года-2026
Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку
Общество
Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку
Пачка творога и горстка муки — пеку ретэш с творогом: нежный венгерский рулетик с тонким тестом и тающей серединкой
Общество
Пачка творога и горстка муки — пеку ретэш с творогом: нежный венгерский рулетик с тонким тестом и тающей серединкой
Секрет идеальной закуски: нежнейшие шарики с перцем и сыром
Семья и жизнь
Секрет идеальной закуски: нежнейшие шарики с перцем и сыром
Французское суфле, которое всегда поднимается! Десерт «Облачко» за 15 минут
Семья и жизнь
Французское суфле, которое всегда поднимается! Десерт «Облачко» за 15 минут
салаты
закуски
рецепты
быстрые рецепты
простые рецепты
курица
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магазин как центр общения: «Пятёрочка» и ЦМС меняют жизнь городов
На форуме «Открыто для всех» обсудили доработку законов для людей с ОВЗ
Одна страна ЕС развернула новый радар на границе с Россией
«Не будем мешать»: депутат отреагировала на скандал с избиением фигуристки
Удары по Украине сегодня, 27 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Названо решение прокуратуры по делу против Ефремова
Путин раскрыл, где пройдет следующий саммит ОДКБ
Еще в одной стране ограничили доступ к YouTube, TikTok и Facebook
NEWS.ru и «Одноклассники» запустили совместный конкурс
Полицейские накрыли производство контрафактной бытовой химии
Названы две главные версии стрельбы около Белого дома
Раскрыта одна деталь ограбления Лувра
Стало известно, где будет служить рэпер Макан
Гастроэнтеролог перечислила продукты, помогающие при изжоге
В МИД России подтвердили визит Уиткоффа в Москву
В Краснодарском крае раскрыли последствия ночной атаки дронов
Семин расплакался у гроба Симоняна
«Ситуация крайне напряженная»: Гладков сообщил об атаке на энергообъекты
Скандально известный блогер сбежал из Индонезии после объявления в розыск
В Белом доме связали стрельбу в Вашингтоне с прежней миграционной политикой
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной
Общество

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.