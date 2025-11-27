Быстрый салат с копченой курицей: рецепт, который стоит попробовать

Этот быстрый салат с копченой курицей — идеальное решение для загруженных дней. Приготовление займет всего несколько минут, а вкус порадует каждого.

Для салата понадобится: 200 г копченой курицы, 1 большой помидор, 1 свежий огурец, 100 г болгарского перца, 50 г сыра фета, 50 г маслин без косточек и 2 ст. л. оливкового масла. Все овощи нарежьте крупными кусочками, добавьте курицу и сыр, заправьте маслом. Можно слегка посолить по вкусу.

Этот быстрый салат с копченой курицей отлично подойдет как на перекус, так и на полноценный обед. Приятного аппетита и новых кулинарных открытий!

