В Рязани наградили девочку из Скопина за спасение тонущего ребенка

В Рязани наградили девочку из Скопина за спасение тонущего ребенка

Сенатор от Рязанской области Игорь Морозов наградил Варвару Матюшкину из Скопина за спасение тонущего ребенка, пишет «МК в Рязани». Девочке вручили медаль Совета Федерации.

Ты не просто спасла ребенка из воды, ты доказала, что настоящие герои живут среди нас, — обратился к ней сенатор во время награждения.

Варвара и ее мама также получили благодарность первого заместителя председателя правительства региона Дениса Бокова. Директор школы, в которой обучается девочка, также удостоена благодарности от Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что двое детей 11 и 12 лет провалились под лед и утонули в Дзержинском районе Новосибирска. В регионе наступило сильное похолодание, но образовавшийся на водоемах лед был очень тонким.