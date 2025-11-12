Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 15:18

Пожарный из Забайкалья получил медаль «За честь и мужество»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожарный из Забайкалья получил медаль «За честь и мужество» за спасение своих коллег от лесного пожара, сообщает «КП-Иркутск». Во время тушения он отправил коллег вперед, но сам не успел выбраться из огня.

Сообщается, что пожар начался в Хилокском районе Забайкальского края, недалеко от поселка Могзон. Огонь захватил более 60 тыс. гектаров площади и мог добраться до села.

Спасатель получил 45% ожогов тела, в больнице ему провели две операции по пересадке кожи. После выписки он прошел реабилитацию в Омске и планирует дальнейшие пластические операции.

Ранее сообщалось, что в Крыму локализовали возгорание сухой растительности на площади 70 гектаров. Угрозы населенным пунктам нет, пожар ликвидировали 105 спасателей.

Забайкалье
пожары
награды
спасатели
