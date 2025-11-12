Президент России Владимир Путин присвоил 33-му мотострелковому полку почетное звание «гвардейского». Соответствующий указ размещен на портале правовой информации. Согласно документу, звание было присвоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество. Указ вступает в силу со дня подписания — с 12 ноября.

За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю присвоить 33-му мотострелковому полку почетное наименование «гвардейский», — сказано в указе президента.

До этого российский лидер поздравил 127-ю бригаду разведки с присвоением ей почетного звания «гвардейская». Глава государства подчеркнул, что оно является честью и признанием выдающихся заслуг военнослужащих. Президент также отметил героизм и смелость солдат подразделения, а также их стойкость и мужество во время выполнения воинского долга.

Ранее государственные награды вручили военнослужащим, участвующим в боях за освобождение территории ДНР. В ходе церемонии отличившимся военнослужащим были вручены три Звезды Героя ДНР, два знака отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» III степени с мечами, два Георгиевских креста IV степени, медаль «За храбрость» IV степени и медаль «За отвагу».