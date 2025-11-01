Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин перед началом церемонии открытия памятника журналисту и политологу Дарье Дугиной в парке Захарово

В ДНР наградили героев-освободителей Кириенко и Пушилин наградили солдат на Красноармейском направлении

Государственные награды вручили военнослужащим, участвующим в боях за освобождение территории ДНР. Участие в торжественной церемонии приняли первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава ДНР Денис Пушилин. По словам последнего, они также побеседовали с командирами и бойцам.

Посетили командные пункты 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени первого главы ДНР Александра Захарченко, которые освобождают территорию ДНР на Красноармейском направлении, — написал Пушилин.

В ходе церемонии отличившимся военнослужащим были вручены три Звезды Героя ДНР, два знака отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» III степени с мечами, два Георгиевских креста IV степени, медаль «За храбрость» IV степени и медаль «За отвагу». Пушилин добавил, что боевой дух бойцов на высоте.

Ранее глава ДНР рассказал, что российские войска ведут тяжелые бои в районе Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР. По его словам, ВС России продвигаются вперед, несмотря на сложные погодные условия и попытки ВСУ контратаковать.