12 ноября 2025 в 10:45

Сенатор объяснил, как возместить расходы на детский сад

Сенатор Мурог: средства за детский сад возмещаются после фактической оплаты

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Расходы за пребывание ребенка в детском саду возмещаются после фактической оплаты, рассказал RT сенатор Игорь Мурог. Он отметил, что вернуть часть средств могут те, кто отдал детей в государственные и муниципальные учреждения.

Государство устанавливает минимальные уровни компенсации: не менее 20% от суммы, внесенной за первого ребенка, 50% — за второго и 70% — за третьего и последующих детей. Региональные власти вправе увеличивать эти показатели и дополнять их собственными льготами, — рассказал Мурог.

Сенатор объяснил, что для возмещения средств необходимо подать заявление и приложить ряд документов: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС, реквизиты счета для выплат, справку о составе семьи и квитанцию об оплате. По его словам, документы необходимо предоставить в МФЦ, бухгалтерию детского сада, на портале Госуслуг или в органах управления образованием.

Ранее сообщалось, что семьи с детьми смогут получить налоговый вычет, оплатив медицинские услуги или образование для ребенка. В первом случае предельная сумма вычета составляет 150 тыс. рублей в год, во втором — 110 тыс. рублей.

