28 октября 2025 в 21:42

В Подмосковье задержали похитивших 57 млн рублей из частного дома

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в разбойном нападении и хищении из сейфа в доме в Подмосковье 57 млн рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. По ее словам, злоумышленники в балаклавах через незапертую дверь проникли в жилой дом в деревне Жабкино.

Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Ленинскому городскому округу задержаны участники организованной группы, которые подозреваются в совершении разбойного нападения с многомиллионным ущербом, — написала она.

Правоохранительные органы выявили личности подозреваемых и при содействии Росгвардии задержали троих человек. Это были ранее судимые жители Балашихи, Одинцова и Москвы. В ходе обысков у одного из задержанных изъяли свыше 3 млн рублей, около $ 10 тысяч и пистолет, который использовался во время нападения. Оружие направлено на экспертизу.

Ранее в Санкт-Петербурге правоохранители задержали трех местных жителей по подозрению в похищении сейфа с 10 млн рублей. Само преступление было совершено на территории Московской области, где группа лиц проникла в офисное здание в Мытищах, изъяла и вскрыла сейф.

До этого в Красноярске задержали четырех местных жителей, подозреваемых в похищении человека. По информации МВД, к правоохранителям обратился горожанин, который рассказал, что неизвестные мужчины силой затолкали его в автомобиль и вывезли за город на одну из ферм. Следователи установили, что к похищению оказались причастны 37-летняя сестра потерпевшего и трое ее приятелей. Они хотели оформить его долю в квартире стоимостью более 3 млн рублей в пользу сестры.

Россия
МВД
Ирина Волк
полиция
