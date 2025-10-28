Аэропорт Волгограда приостановил все полеты Росавиация: в аэропорту Волгограда введены временные ограничения на полеты

Аэропорт Волгограда временно прекратил работу, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. По его данным, воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.

Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

Ранее Вильнюсский международный аэропорт возобновил работу. 25 октября воздушную гавань закрыли на фоне появления в воздушном пространстве республики неустановленных объектов. По предварительной информации, это были метеорологические зонды, используемые контрабандистами для переброски сигарет через литовско-белорусскую границу.

До этого в пресс-службе белорусского Государственного пограничного комитета сообщили, что с полудня 25 октября возобновилась работа двух действующих КПП на границе Белоруссии и Литвы. Литовская сторона закрывала автодорожные пункты пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»).

Кроме того, стало известно, что за девять дней с момента возобновления работы международный аэропорт Краснодара обслужил свыше 10 тыс. пассажиров. Ежедневно авиационное расписание пополняется новыми рейсами и направлениями.