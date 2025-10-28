Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 22:41

Суд вынес решение по делу о создании 485 фиктивных медкарт в Уфе

Суд приговорил главврача из Уфы к двум годам за создание 485 фиктивных медкарт

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Уфе главврач больницы придумал хитрый способ скрыть плохие результаты работы, он распорядился создать 485 фальшивых медицинских карт несуществующих пациентов, сообщили в пресс-службе Кировского районного суда. Врача приговорили к двум годам колонии-поселения и запретили ему работать в госучреждениях.

Благодаря этому обману в отчетах красовалась цифра 98% выполнения плана, хотя на самом деле показатели были даже ниже минимального уровня. За эту аферу врач незаконно получил премию в 321 тысячу рублей, а государству нанес ущерб более чем на 5,6 млн рублей.

Ранее стало известно, что бывшего главного врача городской больницы № 20 Санкт-Петербурга Татьяну Суровцеву объявили в федеральный розыск. Ее подчиненные в конце 2024 года стали фигурантами дела о масштабной коррупции.

До этого в Тамбовской области возбудили уголовное дело по факту хищения более 186 млн рублей при реконструкции концертного зала. По данным регионального СУ СК, контракт на проведение работ прежде заключили в областном Министерстве градостроительства и архитектуры.

