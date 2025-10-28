Суд вынес решение по делу о создании 485 фиктивных медкарт в Уфе

В Уфе главврач больницы придумал хитрый способ скрыть плохие результаты работы, он распорядился создать 485 фальшивых медицинских карт несуществующих пациентов, сообщили в пресс-службе Кировского районного суда. Врача приговорили к двум годам колонии-поселения и запретили ему работать в госучреждениях.

Благодаря этому обману в отчетах красовалась цифра 98% выполнения плана, хотя на самом деле показатели были даже ниже минимального уровня. За эту аферу врач незаконно получил премию в 321 тысячу рублей, а государству нанес ущерб более чем на 5,6 млн рублей.

