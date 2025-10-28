Уличную певицу оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию армии

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал уличную певицу Диану Логинову на 30 тысяч рублей по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ, передает РИА Новости. Суд признал подозреваемую виновной по части 1 статьи 20.3.3 КоАП и назначил административный штраф.

Суд постановил признать Логинову Диану Германовну виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей, — заключила судья.

В свою очередь адвокат Логиновой заявила, что непонятно, какая именно фраза или песня вменяется певице в вину. По ее словам, в материалах дела есть лишь абстрактное упоминание песни исполнителя под псевдонимом Монеточка (настоящее имя — Лиза Гырдымова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов), но полного текста песни, подтверждающего дискредитацию ВС РФ, в деле нет.

Ранее в Санкт-Петербурге Логинову и музыканта Александра Орлова повторно задержали по статье о несанкционированном массовом мероприятии, которое привело к нарушению общественного порядка. Прежде оба уже отбывали административный арест за аналогичные нарушения.