Исполнителей песен иноагентов повторно задержали в Петербурге Уличную певицу Логинову и музыканта Орлова повторно задержали в Петербурге

Уличную певицу Диану Логинову и одного из музыкантов ее группы Александра Орлова повторно задержали в Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости. В оперативных службах региона сообщили, что они отбыли административный арест за несогласованное массовое мероприятие. Исполнители известны тем, что поют песни из репертуара иноагентов.

Оба задержаны по другому эпизоду по статье 20.2.2 КоАП (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка. – NEWS.ru), но в этом же районе, — уточнил источник в органах.

При этом официального комментария профильных ведомств пока не поступало. Задержанные исполнители до этого выступали в центре города на разных локациях.

Ранее полиция Петербурга задержала 18-летнюю Логинову за выступление с песнями из репертуара иноагентов напротив Казанского собора. Инцидент произошел 13 октября. Певица выступает под псевдонимом Наоко.

Стало известно, что против Логиновой составили повторный протокол по статье о дискредитации ВС РФ. Основанием стало публичное исполнение песен иностранных агентов. При этом Логинова является студенткой.