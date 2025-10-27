Суд принял необычное решение по делу о похищении футболиста Мостового Суд закрыл заседание по делу о похищении футболиста Мостового и бизнесмена

Октябрьский суд Санкт-Петербурга закрыл заседание по делу четырех подозреваемых в нападении на футболиста и похищении предпринимателя, пишет ТАСС. Причиной стали материалы, которые нельзя разглашать. Прокурор, адвокаты и сами обвиняемые поддержали это решение.

Суд на месте постановил удовлетворить ходатайство следователя и рассмотреть дело в закрытом заседании, учитывая, что представленные материалы содержат сведения, составляющие тайну следствия, — огласила решение судья.

Фигурантами дела стали студенты Морской технической академии в Петербурге. Они пытались похитить футболиста «Зенита» Андрея Мостового и бизнесмена Сергея Селегеня. По данным источника, подозреваемые получили заказ от таинственного работодателя в мессенджере под именем Сатанист. Изначально спортсмена пытались схватить на Вязовой улице, а два дня спустя повторили этот план с Селегенем, потребовав 10 млн рублей выкупа.

Ранее адвокат Вадим Багатурия заявил, что похитителям грозит до 22 лет колонии. По его словам, действия злоумышленников имеют признаки организованной группы, что является отягчающим обстоятельством.