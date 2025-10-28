Страны Евросоюза, находясь в состоянии милитаристской истерии, готовы предпринимать опрометчивые шаги, которые принесут серьезные проблемы для самого ЕС в будущем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В качестве примеров таких решений он назвал конфискацию российских активов и возможное принятие Украины в состав объединения.

Евросоюз, подавляющее большинство государств находятся в таком европейском мейнстриме милитаристском. Они идут по пути значительного увеличения военных расходов, значительного понижения уровня жизни своих граждан, готовы делать опрометчивые шаги, — заявил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Балаж Орбан заявил, что страна планирует объединить усилия с Чехией и Словакией, чтобы сформировать в Европейском союзе антиукраинский альянс. И хотя объединение пока еще далеко от формирования, его создание может значительно затруднить усилия ЕС по оказанию финансовой и военной поддержки Киеву, отметил советник.