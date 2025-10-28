Орбан предрек скорый конец европейской поддержки Украины Орбан: волна поддержки Украины в ЕС идет на спад и скоро исчезнет

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что поддержка Украины в Европе ослабевает, передает телеканал M1. По его словам, интерес европейских стран к принятию этой новой страны в ЕС скоро совсем исчезнет.

Я убежден, что эта огромная волна поддержки Украины, поддержки членства Украины в ЕС сейчас уже идет на спад и исчезнет, — сказано в сообщении.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что правительство Венгрии не допустит начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. По его словам, он сам и премьер страны Виктор Орбан против такого решения.

Ранее Орбан заявил, что государство не направит деньги и оружие украинской стороне. Премьер-министр подчеркнул, что республика не позволит странам Европейского союза втянуть себя в конфликт.

До этого стало известно, что ЕС обсуждает совместный заем в миллиарды для поддержки Украины. Такой вариант включили в план Б после того, как не удалось договориться об использовании замороженных российских активов.