Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 03:29

Орбан предрек скорый конец европейской поддержки Украины

Орбан: волна поддержки Украины в ЕС идет на спад и скоро исчезнет

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что поддержка Украины в Европе ослабевает, передает телеканал M1. По его словам, интерес европейских стран к принятию этой новой страны в ЕС скоро совсем исчезнет.

Я убежден, что эта огромная волна поддержки Украины, поддержки членства Украины в ЕС сейчас уже идет на спад и исчезнет, — сказано в сообщении.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что правительство Венгрии не допустит начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. По его словам, он сам и премьер страны Виктор Орбан против такого решения.

Ранее Орбан заявил, что государство не направит деньги и оружие украинской стороне. Премьер-министр подчеркнул, что республика не позволит странам Европейского союза втянуть себя в конфликт.

До этого стало известно, что ЕС обсуждает совместный заем в миллиарды для поддержки Украины. Такой вариант включили в план Б после того, как не удалось договориться об использовании замороженных российских активов.

Украина
Евросоюз
Виктор Орбан
Венгрия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, в каком случае Усольцевым грозит уголовная ответственность
Врач раскрыла, можно ли считать полезным растительное молоко
Стармер прокомментировал положение Украины после введенных санкций
Россиянам рассказали, какие продукты к Новому году лучше покупать заранее
Орбан предрек скорый конец европейской поддержки Украины
Психолог дала совет мужчинам, как не стать жертвами консуматорш
На Сахалине произошло масштабное отключение электричества
Литва грозит блокадой Калининграда: НАТО в шоке от «шаров Лукашенко»
Воронцов поставил США на место в споре о «Буревестнике»
Стало известно, можно ли пользоваться общим имуществом при выходе из СНТ
«Невидимое для врага»: депутат о следующей разработке после «Буревестника»
Технолог рассказала, какие вещи нужно стирать в деликатном режиме
Теннисист из одной страны отказался пожимать руку сопернику после матча
Главный «мясник» ВСУ слил секретные карты в TikTok: узнали подробности
Юрист ответил, как вернуть деньги за квартиру в случае аннулирования сделки
«Отмена», смерть фаната, чувства к Бузовой: как живет Прохор Шаляпин
Варшавер раскрыл правду о дорогих театральных билетах
Информация об упавшем астероиде таинственно исчезла из баз NASA
Фаза Луны сегодня, 28 октября 2025 года. Проекты на стрессе и проверка ушей
Курят в подъезде, шумят, засоряют мусоропровод: куда жаловаться на соседей
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.