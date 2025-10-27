Рассекречен план Б европейских стран по спасению Украины

Евросоюз обсуждает совместный заем в миллиарды для поддержки Украины, пишет Politico со ссылкой на источники. Такой вариант включили в план Б после того, как не удалось договориться об использовании замороженных российских активов.

Источники утверждают, что идея коллективных заимствований будет отражена в документе. Европейская комиссия представит его странам объединения в ближайшие недели. План предполагает привлечение десятков миллиардов евро в виде долговых обязательств.

Кроме того, в документе будут рассмотрены еще два сценария: предоставление Украине репарационного кредита или полный отказ от дальнейшей поддержки. Как отмечают дипломаты, последнюю позицию, вероятно, поддержит только Венгрия.

Ранее стало известно, что Германия в 2026 году направит €377 млрд (34,7 трлн рублей) на модернизацию армии и закупку вооружений. Средства пойдут на реализацию около 320 проектов, включая разработку новых образцов техники и оборудования. Исполнители определены по 178 из них, из которых 160 контрактов заключены с немецкими компаниями.