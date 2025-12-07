ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 14:30

«Тратить украинцев, как пули»: Песков о замороженных активах России

Песков: замороженных активов России хватит, чтобы пару лет тратить их на Украину

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Замороженных за рубежом активов России хватит, чтобы финансировать конфликт на Украине еще пару лет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Представитель Кремля также предупредил, что ответственность за возможное изъятие российских активов ляжет как на конкретных лиц, так и на целые страны.

Этих денег, о которых они говорят, как раз так, в принципе, хватит еще, чтобы пару лет «тратить» украинцев, как пули, — сказал Песков.

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что конфискация замороженных активов России подорвет основу финансовой системы ЕС и приведет к «самоубийству европейской цивилизации». По его словам, также Евросоюз разрушается неконтролируемой миграцией, ростом преступности и экономическим спадом.

До этого в постоянном представительстве России при ЕС отметили, что планы Еврокомиссии об экспроприации российских активов противоречат не только международному праву, но и нормам самого Евросоюза. В комментарии дипмиссии говорится, что эта инициатива направлена на спонсирование «проворовавшегося» руководства Украины и затягивание конфликта.

Дмитрий Песков
Россия
активы
Украина
