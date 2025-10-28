Одна европейская страна захотела создать альянс скептиков по Украине

Венгрия планирует объединить усилия с Чехией и Словакией, чтобы сформировать в Евросоюзе антиукраинский альянс, сообщает Politico со ссылкой на советника премьер-министра Венгрии Балажа Орбана. По его словам, вероятность создания такого альянса весьма высока.

Венгрия стремится объединить усилия с Чехией и Словакией, чтобы сформировать в ЕС альянс, скептически относящийся к Украине, — подчеркнул он.

И хотя альянс пока еще далек от формирования, его создание может значительно затруднить усилия ЕС по оказанию финансовой и военной поддержки Киеву, отметил советник. Он уточнил, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан надеется согласовать с союзниками позиции по Украине до саммита ЕС, намеченного на декабрь.

Ранее Орбан выразил мнение, что поддержка Украины в Европе ослабевает. По его словам, интерес западных государств к принятию этой страны в ЕС скоро совсем исчезнет. Также премьер заверил, что Будапешт не направит деньги и оружие Киеву. Венгрия не позволит странам Евросоюза втянуть себя в конфликт, резюмировал политик.