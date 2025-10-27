Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 17:19

«Страна ее осчастливила»: ветеран раскрыл детали иска против Пугачевой

Ветеран Трещев: в интервью Пугачевой есть пять признаков состава преступления

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В скандальном интервью певицы Аллы Пугачевой журналистке Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), где артистка лестно отзывалась о первом президенте самопровозглашенной Республики Ичкерия Джохаре Дудаеве, имеются пять признаков состава преступления, заявил NEWS.ru юрист и ветеран войны в Афганистане Александр Трещев. Он отметил, что его иск к Примадонне продиктован принципиальной позицией, а не личными мотивами.

Я подаю иск против Пугачевой не из личных пожеланий. Это вопрос принципиальный, что люди такого масштаба не могут делать такие заявления о стране, которая дала им все. Пугачева считает, что она осчастливила страну. У меня здесь принципиально другое отношение. Я считаю, что это страна ее осчастливила. Я подаю не только иски. Я написал заявление в Генпрокуратуру, в СК РФ, проверка идет, мне постоянно докладывают. Лично я, как профессиональный юрист, который этим давно занимается, насчитал в интервью как минимум пять признаков состава преступления, по которым в наше время ряд людей были осуждены, — пояснил Трещев.

Ранее сообщалось, что Трещев подал новый иск к Пугачевой. С его стороны это уже шестая попытка привлечь артистку к ответственности за сказанное в интервью.

До этого Одинцовский суд Москвы отклонил два иска к Пугачевой. Заявления подали глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин и Трещев. Согласно информации суда, первый иск вернули заявителю из-за несоответствия требованиям, установленным судьей. Второй иск оказался неподсудным данной инстанции.

