27 октября 2025 в 14:32

Ветеран Афганистана подал иск к Пугачевой

Ветеран войны в Афганистане Трещев вновь подал иск к Пугачевой

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ветеран войны в Афганистане Александр Трещев подал новый иск к певице Алле Пугачевой, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда. Отмечается, что с его стороны это уже шестая попытка привлечь артистку к ответственности за сказанное в интервью.

В суде зарегистрирован иск Трещева к Пугачевой, — сказано в материалах.

Трещев утверждает, что в интервью, вышедшем 10 сентября, Пугачева допустила оскорбительные высказывания в адрес президента России Владимира Путина, подвергала сомнению его решения, критиковала армию и силовые структуры.

Ранее Одинцовский суд Москвы отклонил два иска к Пугачевой. Заявления подали глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин и Трещев, который требовал от певицы 1,5 млрд рублей.

До этого Трещев назвал артистку очень богатой женщиной. Он напомнил, что некоторое время назад на таможне были задержаны вещи стоимостью миллионы долларов, которые она пыталась вывезти из РФ.

