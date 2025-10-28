ВС России уничтожили группу ВСУ при попытке переправы через реку Оскол Минобороны: ВС РФ уничтожили группу ВСУ при переправе через реку Оскол

Российские военные уничтожили группу военнослужащих ВСУ, пытавшихся переправиться на шести лодках на правый берег реки Оскол, сообщили в Министерстве обороны. Там отметили, что одновременно с этим подразделения ВС РФ завершили зачистку 40 зданий в населенном пункте Петропавловка Харьковской области от украинских бойцов.

Уничтожена группа военнослужащих 1-й бригады Нацгвардии, пытавшихся переправиться на 6 лодках на правый берег реки Оскол, — говорится в сообщении военного ведомства.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные продолжают уничтожать группировки ВСУ в Купянске Харьковской области. Там пресечены четыре попытки прорыва украинских формирований из оперативного окружения. Отмечается, что успехи ВС РФ наблюдаются и в Красноармейске (Покровске) ДНР. Штурмовые группы 2-й армии продолжают наступление для установления контроля в районе ж/д вокзала.

До этого российские бойцы при освобождении Новониколаевки в Запорожской области скрытно подошли к позициям противника и, применив эффект неожиданности, ликвидировали украинских бойцов. Командир отделения Восточной группировки войск с позывным Баха уточнил, что часть солдат ВСУ были застигнуты за чаепитием.