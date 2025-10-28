Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 октября 2025 в 13:42

Раскрыты личность новой жертвы хирурга Елагина и подробности ее смерти

«112»: жертвой хирурга Елагина стала страдавшая ожирением москвичка

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Telegram-канал «112» сообщил, что жертвой хирурга Ильи Елагина стала 29-летняя москвичка Елена К., страдавшая ожирением. По данным источника, несколько лет назад ей уже делали операцию по бандажированию желудка, а 23 октября в клинике Фомина ей удалили старый бандаж.

Как уточнил «112», через сутки состояние пациентки резко ухудшилось, ее госпитализировали в городскую больницу с внутренним кровотечением. По данным канала, врачи провели экстренную операцию, но спасти Елену не удалось — 27 октября она умерла, не приходя в сознание.

По информации «112», Елена стала вторым пациентом Елагина, скончавшимся после операции. По данным источника, хирург недавно вернулся к работе после домашнего ареста и сейчас по факту гибели человека проводится проверка. Отмечается, что врач находится под подпиской о невыезде.

В 2024 году в клинике Тимура Хайдарова умер продюсер Петр Гаврилов, которого также оперировал Елагин. Ему стало плохо на следующий день. Медиаменеджеру провели повторную операцию, но состояние ухудшилось. Пострадавшего перевели в другую больницу, где он впал в кому и скончался.

