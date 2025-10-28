Стало известно о новой жертве хирурга Елагина

В Москве второй пациент хирурга Ильи Елагина скончался после проведенной операции, сообщил Telegram-канал «112». По факту гибели человека проводится проверка. По данным источника, хирург недавно вернулся к работе после домашнего ареста.

В 2024 году после операции на желудке в клинике Тимура Хайдарова умер продюсер Петр Гаврилов. Тогда мужчине стало плохо на следующий день после вмешательства. Ему провели повторную операцию, но состояние ухудшилось. Пострадавшего перевели в другую больницу, где он впал в кому и скончался.

После гибели Хайдарова Елагину предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Замоскворецкий суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, позже измененную на подписку о невыезде.

Ранее суд в Челябинске приговорил заведующую оперативным отделом медучреждения к трем годам условно и штрафу за допуск к работе неквалифицированного сотрудника. Как уточнил источник, из-за ошибки к девятилетнему мальчику не прибыла скорая помощь, и ребенок скончался. С медицинского учреждения также взыскали 3,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.