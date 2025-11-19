Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 02:09

В Раде заявили о бегстве министра энергетики с Украины

Светлана Гринчук
Министр энергетики Светлана Гринчук могла покинуть территорию Украины на фоне коррупционного скандала, заявила Telegram-каналу «Политика Страны» депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Других подробностей и причин, по которым она сделала такой вывод, политик не привела.

Не исключено, что Светлана Гринчук сбежала, — сказала Безуглая.

Ее слова опроверг нардеп Алексей Кучеренко. Он заявил, что Гринчук находится на своем рабочем месте.

Ранее стало известно, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко не явилась на заседание следственной комиссии о коррупции. Как сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, также не пришли подавшие в отставку глава Минюста страны Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук.

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что предприниматель Тимур Миндич был лишь исполнителем в коррупционной системе. По его словам, махинации в стране выстроили президент Владимир Зеленский и глава офиса лидера Андрей Ермак.

Также президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале комплексной проверки финансовых операций ведущих государственных энергетических компаний параллельно с кадровым обновлением их руководящих структур. Глава государства обозначил эти действия как «перезагрузку» отрасли, согласовав порядок исполнения с премьер-министром и главой Министерства экономики Алексеем Соболевым.

