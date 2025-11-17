Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 14:17

Премьер Украины и два министра не пришли на заседание по делу о коррупции

Депутат Железняк: Свириденко и Галущенко не пришли на заседание о коррупции

Юлия Свириденко Юлия Свириденко Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко не явилась на заседание следственной комиссии о коррупции, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале. Парламентарий отметил, что также не пришли подавшие в отставку глава Минюста страны Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук.

К сожалению, премьер-министр Юлия Свириденко не пришла на заседание временной следственной комиссии по экономической безопасности, несмотря на приглашение. Пока причин не знаем, — уточнил Железняк.

Депутат назвал сложившуюся ситуацию очень показательной. При этом Железняк сказал, что другой фигурант уголовного дела — врио председателя правления «Энергоатома» тоже по «невероятному совпадению» оказался в командировке. Депутат допустил, что он выполняет «домашнее задание», спрятавшись за главным бухгалтером и начальником отдела по предотвращению коррупции.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что предприниматель Тимур Миндич был лишь исполнителем в коррупционной системе. По его словам, махинации в стране выстроили президент Владимир Зеленский и глава офиса лидера Андрей Ермак.

