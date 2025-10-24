Суд вынес приговор медработнику по делу о смерти ребенка в Челябинске В Челябинске суд назначил три года условно медработнику по делу о смерти ребенка

Суд в Челябинске вынес приговор заведующей оперативным отделом медицинского учреждения по делу о смерти девятилетнего мальчика, сообщило СУ СК РФ по региону. Ей назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года и шесть месяцев и штрафом в 350 тыс. рублей. К ребенку не приехала скорая помощь по вызову.

По данным СУ СК, заведующая отделом допустила к работе по приему вызовов скорой медицинской помощи сотрудника, который не имел соответствующего профессионального образования и не являлся медработником. 11 декабря 2022 года этот сотрудник допустил ошибку при оформлении вызова в программном комплексе АДИС, из-за чего бригада не выехала к ребенку. Мать, не дождавшись медиков и видя опасное состояние сына, самостоятельно доставила его в больницу, но ребенок скончался.

Суд признал заведующую виновной в преступлении по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека. Кроме того, суд взыскал с медицинского учреждения в общей сумме 3,5 млн рублей в пользу потерпевших в счет компенсации морального вреда.

