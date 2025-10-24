Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 14:16

Суд вынес приговор медработнику по делу о смерти ребенка в Челябинске

В Челябинске суд назначил три года условно медработнику по делу о смерти ребенка

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд в Челябинске вынес приговор заведующей оперативным отделом медицинского учреждения по делу о смерти девятилетнего мальчика, сообщило СУ СК РФ по региону. Ей назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года и шесть месяцев и штрафом в 350 тыс. рублей. К ребенку не приехала скорая помощь по вызову.

По данным СУ СК, заведующая отделом допустила к работе по приему вызовов скорой медицинской помощи сотрудника, который не имел соответствующего профессионального образования и не являлся медработником. 11 декабря 2022 года этот сотрудник допустил ошибку при оформлении вызова в программном комплексе АДИС, из-за чего бригада не выехала к ребенку. Мать, не дождавшись медиков и видя опасное состояние сына, самостоятельно доставила его в больницу, но ребенок скончался.

Суд признал заведующую виновной в преступлении по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека. Кроме того, суд взыскал с медицинского учреждения в общей сумме 3,5 млн рублей в пользу потерпевших в счет компенсации морального вреда.

Ранее врач скорой помощи скончался на севере Москвы, куда приехал с бригадой на вызов. Правоохранительные органы сообщили, что бригаде поступил вызов к ребенку.

Челябинск
суды
сроки
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт раскрыл трудности наступления на Славянск
В России приняли поправки о налоге за продажу жилья
Новые версии пропажи Усольцевых: что известно, новости 24 октября, поиски
Набиуллина назвала риски резкого снижения ключевой ставки до 12%
Пригожин назвал «главное позорище» отечественного шоу-бизнеса
В ХДС возмутились массовому бегству украинских призывников в Германию
Украина в пролете: Брюссель отказался красть активы РФ, чего они испугались
Девять человек пострадало в результате столкновения автобуса с грузовиком
Германия направила Китаю ноту протеста из-за удара по экономике
Средства ПВО уничтожили шесть вражеских БПЛА
Психолог раскрыла, как стимулировать зумеров на создание семьи
Бывший концертный директор группы t.A.T.u ответил на слухи о нападении
В России назвали главных проигравших от санкций в энергетике
В Госдуме призвали наказать звезду ММА, исполнившего гимн Украины
Юрист рассказал, что грозит прославлявшему Украину бойцу ММА Кулинскому
Экономист объяснил, как 19-й пакет санкций ЕС повлияет на «Мир»
«Это позор»: журналист осудил реакцию Европы на разрушение Донбасса
Бывшего концертного директора группы «Тату» избили на улице
В офисах компании ЛСР прошли обыски
В РПЦ отреагировали на продажу плюшевых игрушек в виде распятия Иисуса
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.