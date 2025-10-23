Пять человек госпитализировали после взрыва в Копейске

Пять человек госпитализировали после взрыва в Копейске Текслер: пять человек находятся в тяжелом состоянии после взрыва в Копейске

В результате взрыва на предприятии в Копейске пять человек в тяжелом состоянии были экстренно доставлены в местные больницы, сообщил губернатор региона Алексей Текслер в Telegram-канале. Он добавил, что на месте происшествия был зафиксирован повторный взрыв в зоне возгорания, где в настоящий момент работают оперативные службы.

Информация по погибшим уточняется. Пять пострадавших. Все в тяжелом состоянии, госпитализированы в местные больницы. Медики оказывают всю необходимую помощь. Подключены специалисты центра медицины катастрофы, областных больниц и больниц Челябинска, — сказано в публикации.

Ранее Текслер сообщил, что на промышленном предприятии города Копейска произошел мощный взрыв. По его словам, в результате происшествия есть жертвы. К месту инцидента незамедлительно прибыли оперативные службы.

До этого в Бухаресте произошел мощный взрыв в жилом доме, там серьезно повреждены два верхних этажа восьмиэтажного здания. В результате трагедии погибли два человека, еще четверо получили тяжелые травмы.