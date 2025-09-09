Врач скорой помощи приехал на вызов к ребенку и умер В Москве врач скорой помощи умер на севере города, куда его вызвали к ребенку

Врач скорой помощи скончался на севере Москвы, куда приехал с бригадой на вызов, информирует РИА Новости. В правоохранительных органах уточнили, что причина смерти пока неизвестна. Собеседник агентства подтвердил, что бригаде скорой поступил вызов к ребенку в квартире на севере столицы.

Причина случившегося пока неизвестна, — уточнил представитель правоохранительных органов.

По данным «112», медики осмотрели малыша и собирались покинуть квартиру. Однако чуть позже на этот же адрес пришлось вызвать еще одну бригаду, но уже для педиатра. Спасти его не удалось, врач скончался до приезда коллег. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в доме на улице Дмитрия Ульянова в Москве рухнул лифт с 12-го на третий этаж, в результате чего, предварительно, пострадала девочка. На место ЧП прибыл глава УК, который подтвердил готовность разобраться в причинах инцидента.

В Московской области 25-летний житель попал в реанимацию после трех рюмок водки. По данным источника, мужчина употребил спиртное, зная о болезни диабетом.